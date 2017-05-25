В Клайпеду прибывает груз СПГ, предназначенный для Lietuvos duju tiekimas

В четверг в Клайпеду прибывает новый груз сжиженного природного газа ( СПГ ), первый раз в этом газовом году, который начался в октябре прошлого года, предназначенный для поставщика газа Lietuvos duju tiekimas (LDT).

Глава LDT Мантас Микалаюнас подтвердил BNS, что газовоз, ходящий под багамским флагом Grace Cosmos доставит 140 тыс. кубометров газа американской компании торговли газом Koch Supply & Trading.

По данным портала marinetraffic.com, газовоз отправился из находящегося на севере Норвегии порта Мелкёйя, откуда литовская компания Litgas обычно получает газ компании Statoil. Однако М. Микалаюнас отметил, что груз, предназначенный LDT, не обязательно компании Statoil, поскольку в порту есть месторождения и других нефтедобывающих компаний.

В этом газовом году LDT планирует поставить 2 тетрачаса газа компании Koch Supply & Trading, который будет доставлен газовозами. Следующий груз СПГ компания планирует получить в конце лета.

Газ Statoil через Клапедский терминал СПГ закупают Litgas завод удобрений Achema. На минувшей неделе газовоз доставил груз СПГ для завода Achema.

BNS

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