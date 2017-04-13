В Клайпеду прибывает новый груз СПГ, первый в этом году для Achema

В четверг в литовскую Клайпеду прибывает груз сжиженного природного газа (СПГ) норвежского концерна Statoil.

Этот первый в этом газовом году груз предназначен производителю Achema.

Около 140 тыс. кубометров СПГ на этот раз доставит газовоз Arctic Princess, который, по данным портала marinetraffic.com, прибудет из Пойнт Фортина (Тринидад и Тобаго) Скорее всего, Statoil осуществил сделку обмена газом с другим поставщиком, поэтому газ доставляется из Тринидада и Тобаго, а не как обычно – из Норвегии.

Ранее Achema сообщала, что норвежский газ через терминал СПГ планирует поставлять не в отопительный сезон, когда он будет дешевле, чем газ “Газпрома”.

Другой поставщик газа в Литве – компания Lietuvos duju tiekimas (LDT) закупает СПГ у американской компании Koch Supply & Trading.

В целом в этом газовом году, который начался в октябре прошлого года, в Клайпеду было доставлено шесть грузов СПГ, последний раз газовоз заходил в Литву в конце марта.

BNS

Метки: Statoil, груз СПГ, Литва