В Клайпеду прибывает новый груз СПГ, предназначенный для LET

🔊 Воспроизвести

В Клайпеду идет газовоз, который доставит сжиженный природный газ (СПГ) литовской компании поставок газа и электроэнергии Lietuvos energijos tiekimas (LET). Часть газа будет использована и для завершения проверки терминала СПГ – в емкости судна-хранилища Independence вернется обычная температура.

По данным порталов marinetraffic.com и vesselfinder.com duomenimis, газовоз Arctic Princess должен прибыть в Клайпеду в следующий вторник. Он прибудет из норвежского порта Мелкоя, где находится завод СПГ компании Equinor (бывшей Statoil).

«Планируется, что после проходящейся сейчас проверки (судна-терминала) Independence, будут отогреты емкости, обычная температура в -160С вернется в емкости в конце марта вместе с прибывающим в Клайпеду судном СПГ», – сообщала ранее BNS руководитель по вопросам коммуникаций оператора терминала — компании Klaipedos nafta Оринта Баркаускайте.

Гендиректор LET Мантас Микалаюнас подтвердил BNS, что весь груз в 138 тыс. кубометров СПГ предназначается компании, закупающей его в рамках долгосрочного договора с Equinor.

BNS