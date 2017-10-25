В Клайпеду прибывает новый груз сжиженного газа

Во вторник в литовскую Клайпеду прибыл новый груз сжиженного природного газа (СПГ).

По данным портала marinetraffic.com, газовоз Arctic Discoverer с 140 тыс. кубометров газа прибыл в Клайпедский порт около 16 часов и сейчас швартуется у причала судна-хранилища СПГ Independence.

Литовская компания торговли газом Litgas, которая закупает СПГ у норвежской Statoil, сообщает на своем интернет-сайте, что получит 62,1 тыс. кубометров СПГ. Остальная часть груза, вероятно, будет предназначена крупнейшему потребителю газа в Литве, также закупающему газ у Statoil – йонавскому заводу удобрений Achema.

В предыдущий раз груз СПГ в Клайпеду прибыл в конце сентября, тогда газ у американский газ у литовской Lietuvos duju tiekimas (LDT) приобрела испанская компания Gas Natural Fenosa.

BNS

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