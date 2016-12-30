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В Клайпеду прибывает очередной газовоз с СПГ

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2016 12 30, 11:00   |   Комментариев: 0

В пятницу в Клайпедский порт прибудет уже третья партия сжиженного природного газа от норвежского нефтегазового концерна Statoil в нынешнем “газовом” году, который начался 1 октября.

Представитель компании Klaipedos nafta, оператора Клайпедского терминала СПГ, Индре Милинене BNS подтвердила, что судно-газовоз Arctic Voyager, который везёт около 140 тыс. кубометров газа, в пятницу утром должен войти в Клайпедский морской морт.

Газ у концерна Statoil с октября покупают литовские компании по торговле газом Litgas и Lietuvos duju tiekimas (LDT). Litgas на своём сайте отмечает, что на этом судне для неё прибудет 138 тыс. кубов СПГ. Ранее, до октября, импортировавший СПГ Йонавский завод удобрений Achema в конце года газ уже не ввозил.

Последняя партия СПГ в Литву была доставлена в конце ноября.

BNS

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