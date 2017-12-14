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В Клайпеду придет последний в этом году груз СПГ

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 12 14, 10:00   |   Комментариев: 0

В четверг в Клайпеду придет последний в этом году груз сжиженного природного газа (СПГ).

По данным портала marinetraffic.com, судно-газовоз Arctic Discoverer с грузом 140 тыс. кубометров газа должно зайти в Клайпедский порт примерно в 10 часов утра. Газовоз привезет газ норвежского концерна Statoil для компании Litgas.

Последний раз груз СПГ был доставлен в Клайпеду в конце октября, тогда газ Statoil предназначался для Litgas и завода удобрений Achema.

В этом году на Клайпедский терминал СПГ с учетом с последнего судна было доставлено 15 грузов СПГ – газ для литовских предприятий поставляли компании Statoil, испанская Gas Natural Fenosa, а также американские Cheniere Marketing International и Koch Supply & Trading.

Литва в этом году потребила примерно 22 мегаватт-часа газа – 55% его поставил российский “Газпром”, остальной газ был доставлен через терминал СПГ в Клайпеде.

BNS

Метки: 

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