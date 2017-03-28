В понедельник в Клайпеду пришел новый груз сжиженного природного газа (СПГ) норвежского нефтегазового концерна Statoil. Это уже пятый груз СПГ в этм газовом году, который начался в октябре прошлого года.
По данным портала marinetraffic.com, газовоз Arctic Discoverer с грузом примерно 140 тыс. кубометров газа, зашел в Клайпедский порт примерно в 6 час. утра.
Весь груз газа предназначается для предприятия по поставкам газа Litgas. Газ Statoil также покупает йонавский производитель удобрений Achema, однако он намерен привозить норвежский газ через терминал СПГ не в период отопительного сезона, когда газ должен быть дешевле газпромовского газа.
Другая компания по поставкам газа – Lietuvos duju tiekimas (LDT) покупает СПГ у американской компании Koch Supply & Trading.
Последний раз груз СПГ был доставлен в Литву в конце февраля.
Метки: Литва
Вся прибалтика должна выйти на улицу и взяться за руки в хороводе))) “И в воздух чепчики бросали….”
Надо объявить этот день национальным праздником)))) Как ни как очередной раз на грабли скок)))
Заочная ни кому не нужная афёра,если конечно не поливать грязью поставщика природного газа.
У Бавы обозначился пессимизм. Эволюция?
Только дурака может радовать . Содержание СПГ каждый день обходится Литве в минус 156 тысяч евро и соответственно в плюс другим.
Но это вряд ли кого обрадует.