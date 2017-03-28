В Клайпеду пришел новый груз СПГ

В понедельник в Клайпеду пришел новый груз сжиженного природного газа (СПГ) норвежского нефтегазового концерна Statoil. Это уже пятый груз СПГ в этм газовом году, который начался в октябре прошлого года.

По данным портала marinetraffic.com, газовоз Arctic Discoverer с грузом примерно 140 тыс. кубометров газа, зашел в Клайпедский порт примерно в 6 час. утра.

Весь груз газа предназначается для предприятия по поставкам газа Litgas. Газ Statoil также покупает йонавский производитель удобрений Achema, однако он намерен привозить норвежский газ через терминал СПГ не в период отопительного сезона, когда газ должен быть дешевле газпромовского газа.

Другая компания по поставкам газа – Lietuvos duju tiekimas (LDT) покупает СПГ у американской компании Koch Supply & Trading.

Последний раз груз СПГ был доставлен в Литву в конце февраля.

BNS

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