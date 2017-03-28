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В Клайпеду пришел новый груз СПГ

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 27, 15:00   |   Комментариев: 6

В понедельник в Клайпеду пришел новый груз сжиженного природного газа (СПГ) норвежского нефтегазового концерна Statoil. Это уже пятый груз СПГ в этм газовом году, который начался в октябре прошлого года.

По данным портала marinetraffic.com, газовоз Arctic Discoverer с грузом примерно 140 тыс. кубометров газа, зашел в Клайпедский порт примерно в 6 час. утра.

Весь груз газа предназначается для предприятия по поставкам газа Litgas. Газ Statoil также покупает йонавский производитель удобрений Achema, однако он намерен привозить норвежский газ через терминал СПГ не в период отопительного сезона, когда газ должен быть дешевле газпромовского газа.

Другая компания по поставкам газа – Lietuvos duju tiekimas (LDT) покупает СПГ у американской компании Koch Supply & Trading.

Последний раз груз СПГ был доставлен в Литву в конце февраля.

BNS

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (6)
  1. (95.52.254.222) слава пишет:
    2017 03 28 at 06:50

    Вся прибалтика должна выйти на улицу и взяться за руки в хороводе))) “И в воздух чепчики бросали….”

  2. (95.52.254.222) слава пишет:
    2017 03 28 at 06:48

    Надо объявить этот день национальным праздником)))) Как ни как очередной раз на грабли скок)))

  3. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 03 27 at 19:40

    Заочная ни кому не нужная афёра,если конечно не поливать грязью поставщика природного газа.

  4. (87.255.14.151) Йонас пишет:
    2017 03 27 at 19:29

    У Бавы обозначился пессимизм. Эволюция?

  5. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 03 27 at 19:26

    Только дурака может радовать . Содержание СПГ каждый день обходится Литве в минус 156 тысяч евро и соответственно в плюс другим.

  6. (78.57.240.10) Bava пишет:
    2017 03 27 at 18:47

    Но это вряд ли кого обрадует.






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