В Клайпеду пришел новый груз СПГ

В Клайпеду во вторник пришел уже 8-й груз сжиженного природного газа (СПГ) в этом газовом году, который начался в октябре прошлого года, и третий подряд, предназначенный для йонавского производителя удобрений Achema.

Представитель оператора терминала СПГ – компании Klaipedos nafta Индре Милинене подтвердила BNS, что танкер Arctic Princess с СПГ, как и планировалось, зашел в порт во вторник утром.

Klaipedos nafta в графике поставок СПГ указывает, что судно везет с норвежского терминала СПГ Statoil 40 тыс. кубометров СПГ.

Последний раз груз СПГ был доставлен в начале мая.

BNS

Метки: Литва, природный газ