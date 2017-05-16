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В Клайпеду пришел новый груз СПГ

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 16, 10:10   |   1 комментарий

В Клайпеду во вторник пришел уже 8-й груз сжиженного природного газа (СПГ) в этом газовом году, который начался в октябре прошлого года, и третий подряд, предназначенный для йонавского производителя удобрений Achema.

Представитель оператора терминала СПГ – компании Klaipedos nafta Индре Милинене подтвердила BNS, что танкер Arctic Princess с СПГ, как и планировалось, зашел в порт во вторник утром.

Klaipedos nafta в графике поставок СПГ указывает, что судно везет с норвежского терминала СПГ Statoil 40 тыс. кубометров СПГ.

Последний раз груз СПГ был доставлен в начале мая.

BNS

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Комментарии читателей (1)
  1. (90.138.0.131) Солдат пишет:
    2017 05 16 at 10:38

    Баболелик будет очень рад,норвежцы тоже.






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