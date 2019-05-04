В КНДР 10 млн человек живут на грани голода

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Более 10 миллионов жителей Северной Кореи (примерно 40% населения страны) находятся в ситуации, которую в ООН характеризуют как «отсутствие продовольственной безопасности», передает ТАСС. В качестве причины массового голода функционеры международной организации называют природные катаклизмы и недород.

В КНДР собран самый низкий урожай за последние 10 лет, что стало следствием засухи и наводнения, заявил в пятницу на брифинге в Женее официальный представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Эрве Верхузел.

Он сослался на итоги совместной оценочной миссии ВПП и Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), которая работала в КНДР с 29 марта по 12 апреля. «Был сделан вывод, что из-за самого плохого за 10 лет урожая, ставшего следствием засухи, волн тепла и наводнения, 10,1 млн человек страдают от сурового отсутствия продовольственной безопасности. Это означает, что у них нет достаточного количества продовольствия до следующего урожая», — сказал представитель ООН.

По оценкам миссии ВПП и ФАО, в КНДР произведено 4,9 млн метрических тонн сельскохозяйственной продукции, что является самым низким результатом после сезона 2008 — 2009 годов. Как подчеркнул Верхузел, «без гуманитарной помощи миллионам людей может грозить голод».

Он напомнил, что увеличение помощи «требует устойчивого финансирования со стороны доноров, чтобы спасти жизни». «Нехватка фондов ставит положение семей под угрозу и представляет опасность для целого поколения детей», — предупредил представитель ООН.

Добавим, продовольственное положение в КНДР встревожило специалистов ООН еще в начале марта. Тогда сообщалось, что от нехватки продовольствия и воды уже страдает 10,9 млн жителей КНДР. При этом суммарная численность жителей Северной Кореи на прошлый год составляла около 25,5 млн человек.

По данным немецкой гуманитарной организации Deutsche Welthungerhilfe, в связи с чрезвычайной ситуацией власти КНДР сокращают суточный продовольственный паек для граждан с 576 до 300 граммов. Паек состоит из зерновых, кукурузы и картофеля. Для сравнения, в наиболее тяжелый период блокады Ленинграда суточный паек рабочего составлял 250 граммов хлеба, а иждивенца и ребенка — 125 граммов хлеба.

По словам представителя Deutsche Welthungerhilfe в Северной Корее Ларса Дюеркопа, детям, женщинам и старикам паек не урезают. Те же, кто нуждается в дополнительном продовольствии и располагает финансовыми средствами, могут купить другие продукты на небольших рынках.

Ларс Дюеркоп отметил, что международные санкции препятствуют импорту в КНДР сельскохозяйственной техники, производственного сырья и удобрений. «Даже с импортом парников мы как гуманитарная организация испытываем трудности, поскольку подпорки для парников — это металлические прутья, которые находятся в санкционном списке», — указал он.

Дюеркоп добавил, что в настоящее время ходатайства об исключениях для санкционного режима в отношении КНДР находятся на рассмотрении Комитета ООН по санкциям в Нью-Йорке. «Мы надеемся на скорое рассмотрение этих ходатайств», — сказал он.

Координатор ООН по Северной Корее Тапан Мишра также призвал мировое сообщество собрать средства для поставки критически важной гуманитарной помощи в КНДР, сообщало DW. Он отметил, что в 2018 году финансирование помощи удалось обеспечить лишь на четверть.

Добавим, наиболее страшную гуманитарную катастрофу Северная Корея пережила в 1995-1999 годах. Массовый голод этого периода официальная пропаганда замаскировала эвфемизмом «Трудный поход». Голод сопровождался случаями каннибализма, мародерства и эпидемиями, пишет Koreya24. По некоторым данным, жертвами гуманитарной катастрофы стали до 3 млн человек (2 миллиона по оценкам ООН), однако власти КНДР признали гибель только 10 тысяч человек.

По оценкам специалистов, неурожаи являются лишь одним из нескольких факторов, которые приводят к нехватке продовольствия. Причем остальные причины прямо или косвенно вытекают из политики Пхеньяна. Среди них названы плановая система экономики, низкая урожайность сельского хозяйства, международные санкции и различные ограничения, введенные в ответ на милитаризацию КНДР и разработки в области ядерного оружия.

В мире в 2018 году голодали 113 млн человек

Около 113 миллионов человек в 53 странах мира в 2018 году испытывали острую нехватку продовольствия, говорится в опубликованном месяц назад докладе Евросоюза, Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и ВПП ООН. А в 2017 году по всему миру острый голод испытывали 124 миллиона человек.

Почти две трети из общего количества людей, испытывающих острый голод, проживают в 8 странах: Афганистане, Демократической Республике Конго, Эфиопии, Нигерии, Судане, Южном Судане, Сирии и Йемене. В 17 странах уровень людей, испытывающих острый голод, остался на прежнем уровне или увеличился.

Климатические и стихийные бедствия лишили достаточного количества пищи еще 28 миллионов человек. 13 стран, включая Северную Корею и Венесуэлу, не рассматривались авторами доклада вовсе из-за недостатка данных.