В КНДР нашли 13 секретных ракетных баз

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Центр стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне опубликовал отчет о северокорейской военной угрозе. В нем говорится об обнаружении 13 ракетных баз, существование которых скрывает Пхеньян.

Как сообщается на сайте проекта центра Beyond Parallel, власти Северной Кореи располагают примерно 20 военными базами с мобильными ракетными комплексами, которые могут использоваться для всех классов баллистических ракет. Две трети этих баз удалось вычислить с помощью спутников, а также благодаря сведениям, полученным от северокорейских перебежчиков.

Одна из баз с названием Sakkanmol находится в 135 километрах от Сеула и в 85 км к северу от границы демилитаризованной зоны. Она строилась с начала 1990-х годов. База предназначена для баллистических ракет малой дальности, но, по мнению экспертов, на ней можно разместить и ракеты средней дальности. В администрации президента Южной Кореи отметили, что внимательно следят за этой базой с помощью военных спутников, пишет Meduza.

На некоторых спутниковых снимках эксперты разглядели военную технику, укрытую брезентом. Вероятно, в этом случае речь шла о ракетных установках, созданных на базе МАЗ-543.

В Госдепартаменте США заявили, что Северная Корея должна демонтировать обнаруженные ракетные базы. Представитель Госдепа напомнил, что президент США Дональд Трамп ранее призывал лидера КНДР Ким Чен Ына ликвидировать северокорейскую ядерную программу.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын 12 июня 2018 года в Сингапуре участвовали в первой в истории встречи лидеров США и КНДР. По ее итогам они приняли совместное заявление. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.

NEWSru.com