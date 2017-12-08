В КНДР заявили о неизбежности войны на Корейском полуострове

Масштабные военные учения США и Южной Кореи у северокорейских берегов, а также провокационные заявления со стороны американских чиновников и призывы к “превентивному удару” делают войну на Корейском полуострове неизбежной, полагает МИД КНДР. В заявлении северокорейского внешнеполитического ведомства, которое приводит агентство ЦТАК, говорится, что только один вопрос остается пока без ответа – когда именно разразится война.

“В последнее время, пока США проводят крупнейшие военно-воздушные учения на Корейском полуострове, направленные против КНДР, их высокопоставленные политики вызывают тревогу, одно за другим допуская агрессивные высказывания”, – приводит ТАСС заявление представителя МИДа Северной Кореи.

Как сообщается, Пхеньян воспринимает эти высказывания как сигнал о необходимости готовиться к войне.

“Неосторожные высказывания о войне, произнесенные людьми из ближайшего окружения Трампа, а также безрассудные военные маневры США доказывают то, что нынешняя администрация США приняла решение спровоцировать войну на Корейском полуострове и использует поэтапный подход, чтобы достичь этой цели. Остается один вопрос: когда разразится война?” – говорится в заявлении.

В МИД КНДР уверили, что Северная Корея “не желает войны”, но и не собирается “прятаться от нее”.

Напомним, масштабные учения США и союзников у берегов Северной Кореи стартовали 4 декабря и продлятся до 8 декабря. СМИ уже назвали их самыми крупными в истории.

Учения проходят на фоне напряженности, которая усилилась после последнего ракетного запуска в Северной Корее. Призывы Москвы отменить военные учения, чтобы не испытывать терпение Пхеньяна, были проигнорированы, как и напоминания руководству Северной Кореи о необходимости сворачивания ядерно-ракетных испытаний для следования разработанной Россией и Китаем дорожной карте по урегулированию ситуации в регионе.

Напомним, Северная Корея заявила об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты “Хвасон-15” 29 ноября. Военные запустили ракету в сторону Японского моря из прилегающей к Пхеньяну провинции Пхенан-Намдо. Ракета упала в 250 км от северной префектуры Аомори, в пределах исключительной экономической зоны Японии. Как утверждается, “Хвасон-15” может достичь любого района на территории США.

Американский постпред Никки Хейли призвала “прекратить все связи с Северной Кореей”, “прервать все дипломатические отношения с КНДР и ограничить военное, научно-техническое или торговое сотрудничество”. Она также пригрозила режиму Северной Кореи “полным уничтожением” в случае вооруженного конфликта.

О возможности превентивного вторжения в КНДР задумался и Пекин. В то же время в России и Южной Корее уверены, что ситуацию еще можно исправить.

NEWSru.com

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