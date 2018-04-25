В комплексе Idavang унитожены все 20 тыс. свиней

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В свиноводческом комплексе компании датского капитала Idavang в Акмянском районе Литвы, где в августе установлена сильнейшая вспышка африканской чумы свиней (АЧС), уничтожены и утилизированы все животные — почти 20 тыс. свиней.

Сейчас в комплексе проводятся работы по уборке и дезинфекции, продолжается эпизоотическое исследование, сообщила Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС).

Ветеринары начали уничтожать свиней в комплексе Idavang 9 августа — спустя два дня после объявления о вспышке АЧС.

Глава ГПВС Дарюс Рямяйка сказал BNS, что предварительно причины попадания вируса АЧС в комплекс станут известны примерно в течение двух недель.

По его словам, может пройти около полугода, пока ферма Idavang будет окончательно очищена и дезинфицирована, чтобы на нее можно было завезти новое пробное стадо свиней.

BNS