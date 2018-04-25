В Конго почти 600 человек заразились вирусом Эболы

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В Демократической Республике Конго зафиксированы более 590 случаев заражения смертельно опасным вирусом лихорадки Эбола, еще 360 человек скончались в результате заболевания. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

«С начала эпидемии в общей сложности зафиксировано 593 случая (545 подтвержденных и 48 возможных). В общей сложности скончались 360 человека, еще 203 вылечены», − говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что за пять месяцев после начала эпидемии в Конго зарегистрировали 560 случаев лихорадки Эбола и 336 смертей от заболевания.

Справка

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, − острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.

korrespondent.net