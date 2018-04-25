В Конгрессе США договорились избежать «шатдауна»

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Республиканцы и демократы пришли к соглашению по вопросу обеспечения безопасности на границе с Мексикой. Об этом во вторник, 12 февраля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на сенатора-республиканца Ричарда Шелби.

Отмечается, что договоренность должна помочь Вашингтону избежать новой приостановки работы правительственых служб («шатдаун»).

«У нас был удачный вечер. Мы достигли принципиальной договоренности» − отметил Шелби, однако не стал раскрывать детали соглашения, уточнив, что текст законопроекта может быть обнародован в среду, 13 февраля.

Он также не рассказал, согласился ли президент Дональд Трамп с условиями соглашения.

По словам Шелби, конгрессменам удалось достичь принципиального соглашения по финансированию программ пограничной безопасности до 30 сентября.

По имеющимся данным, демократы согласились выделить около 1,3 миллиарда долларов на строительство пограничной стены на границе с Мексикой.

Напомним, в настоящее время в США действует временное соглашение, которое позволяет финансировать работу правительства до 15 февраля.

Ранее Белый дом настаивал на выделении 5,7 миллиарда долларов.

Напомним, из-за разногласий по финансированию стены на границе с Мексикой в США 35 дней продолжался «шатдаун».

korrespondent.net