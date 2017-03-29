В конгрессе США – призыв Д.Шимкуса к оказанию давления на Белоруссию из-за ОАЭС

Американский конгрессмен республиканец Джонас Шимкус в обращении к законодателям своей страны призвал их оказать давление на Белоруссию, чтобы она впустила на Островецкую атомную электростанцию (ОАЭС) международных наблюдателей.

Член Палаты представителей, литовец по происхождению, во вторник в своём выступлении в конгрессе подчеркнул, что обеспокоенность Литвы относительно безопасности АЭС является обоснованной.

“Могу заверить, что у народа Соединённых Штатов нет друзей лучше, чем население Литвы. Литовцы имеют право и обязанность обеспечить безопасность окружающей среды для самих себя и своих детей. От них не следует ожидать, что они согласятся с неадекватной или ложной информацией о серьёзном, уязвимом для окружающей среды проекте у своей границы”, – сказал Шимкус, выступление которого агентству BNS передали литовские дипломаты.

Конгрессмен заявил, что по-прежнему надеется, что Белоруссия впустит международных экспертов и позволит обеспечить безопасность электростанции.

В своей речи конгрессмен обратил внимание на то, что на ОАЭС в прошлом году уже произошло четыре инцидента, один из которых – падение корпуса реактора.

Правительство Литвы утверждает, что Островецкая АЭС, которая строится в 50-ти км от Вильнюса, возводится не в соответствии со стандартами безопасности. Минск эти упреки отвергает.

Правительство Литвы призывает к блокаде импорта на рынок Евросоюза электроэнергии, произведённой на Островецкой АЭС. Позиции отдельных стран региона различаются – Польша недавно сообщила, что не станет покупать электроэнергию у ОАЭС, Эстония поддержала Литву, а Латвия ограничилась призывами к обеспечению безопасности электростанции.

BNS

Метки: Джонас Шимкус, конгресс, Литва, ОАЭС, США