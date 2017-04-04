В конкуренции с российскими портами Литве следует быть проактивной – премьер

В конкуренции с российскими портами за грузы Литве следует поступать проактивно, говорит литовский премьер Саулюс Сквярнялис.

“Естественно, что у России есть геополитические и экономические интересы поощрять свои порты, и если говорить о погрузках и транспортировке нефтепродуктов, то они пытаются действовать через экономическую призму и заинтересовать Белоруссию, и естественным образом поощрять свои порты. В этой конкурентной борьбе нам следует быть активными, проактивными. Это и делают и Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги), и Klaipedos nafta, думая о своих будущих рынках. Думаю, что задача этих двух государственных предприятий – делать все, чтобы было как можно больше клиентов. Это очень важно для нашей страны, для нашей экономики”, – сказал премьер во вторник в интервью Литовскому радио.

Россия и Белоруссия уже более полугода не могут договориться о цене на газ, а в результате ограничений Москвой поставок нефти Белоруссии белорусские НПЗ почти всю горючее реализуют на местном рынке и перестали возить его через Клайпеду. Поэтому в январе-феврале компания Klaipedos nafta за два первых месяца года отгрузила на 23% меньше нефтепродуктов, чем за такой же период прошлого года, а Lietuvos gelezinkeliai перевезли их на 63% меньше – в общей сложности 304,7 тыс. тонн.

Департамент гобезопасности (ДГБ) также отмечает, что разногласия между Россией и Белоруссией по поставкам нефти негативно сказываются на литовских компаниях. Кроме того, департамент обращает внимание на то, что Россия также оказывает давление на Белоруссию, чтобы она за скидки ж/д тарифов транспортировала нефтепродукты в российские порты.

Клайпедский морской порт за два первых месяца года обслужил 6,841 млн. тонн грузов – на 5,1% больше, чем в январе-феврале прошлого года (6,508 млн. тонн).

BNS

Метки: Конкуренция, Литва, Саулюс Сквярнялис