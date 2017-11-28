В конкурсе “Мисс Вселенная” победила представительница ЮАР

Представительница Южно-Африканской Республики стала победительницей конкурса “Мисс Вселенная”, завершившегося вечером в воскресенье, 26 ноября, в американском Лас-Вегасе (штат Невада). 22-летняя Деми-Ли Нель-Питерс помогает обучать женщин самооборонеНель-Питерс, отвечая на вопрос ведущего во время конкурса, отметила, что считает наиболее важным качеством для “Мисс Вселенной” уверенность в себе. Она также подчеркнула, что обладательница титула должна уметь “преодолевать свои страхи” и помогать другим женщинам делать то же самое.

Представительница Южно-Африканской Республики стала победительницей конкурса “Мисс Вселенная”, завершившегося вечером в воскресенье, 26 ноября, в американском Лас-Вегасе (штат Невада). 22-летняя Деми-Ли Нель-Питерс помогает обучать женщин самообороне, сообщает агентство Reuters.

Новая “Мисс Вселенная” изучала деловое администрирование в Северо-западном университете ЮАР. Она участвует в программе под названием Unbreakable по обучению женщин техникам самозащиты. Ранее девушка призналась, что вскоре после того, как получила титул “Мисс ЮАР”, она подверглась ограблению, ей угрожали оружием.

Нель-Питерс, отвечая на вопрос ведущего во время конкурса, отметила, что считает наиболее важным качеством для “Мисс Вселенной” уверенность в себе. Она также подчеркнула, что обладательница титула должна уметь “преодолевать свои страхи” и помогать другим женщинам делать то же самое. Как передает ТАСС, девушка выразила уверенность в том, что соответствует данным критериям.

Отвечая на вопрос о том, какая проблема является наиболее важной для женщин, Нель-Питерс заявила, что это неравенство в оплате труда. “Где-то женщинам платят 75% от того, что мужчины получают за ту же работу такой же продолжительности, я не думаю, что это правильно”, – сказала девушка. Она подчеркнула, что данную несправедливость следует устранить во всем мире.

Второе место заняла 22-летняя “Мисс Колумбия” Лаура Гонсалес. Третьей стала 21-летняя представительница Ямайки Давина Беннетт – модель, которая в настоящее время учится в университете.

Конкурс “Мисс Вселенная” проходит с 1952 года. Он входит в число четырех самых престижных подобных смотров наряду с “Мисс Мира”, “Мисс Земля” и “Мисс Интернэшнл”.

Победительница конкурса получает драгоценную корону, право бесплатно проживать в течение года в Нью-Йорке и рекламный контракт, в рамках которого она ездит по миру и участвует в различных благотворительных мероприятиях.

В этом году на победу в 66-м конкурсе “Мисс Вселенная” претендовали участницы из 92 стран мира, в том числе 22-летняя москвичка, победительница конкурса “Мисс Россия” Ксения Александрова. Как сообщает “Эхо Москвы”, одним из главных элементов костюма российской участницы стал кокошник, а также специальные височные кольца, предназначенные для поддержания волос, украшенные драгоценными камнями. В финал россиянка не попала.

Победительницей конкурса “Мисс Вселенная” в прошлый раз стала обладательница титула “Мисс Франция” Ирис Миттенэр. Она надела корону победительницы на голову Нель-Питерс.

Россиянка была удостоена звания “Мисс Вселенная” один раз. В 2002 году конкурс выиграла Оксана Федорова. Через несколько месяцев она была лишена титула из-за невыполнения условий контракта, в частности Федорова не принимала участие в рекламных и благотворительных мероприятиях в разных странах мира.

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