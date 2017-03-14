В конкурсе Национального стадиона в Литве – три участника, для итальянцев дверь закрыта

В конкурсе на строительство и управление Национальным стадионом в Вильнюсе стоимостью почти 90 млн. евро участвуют три литовских и зарубежных компании или их объединения. Четвертый претендент – итальянская компания Pessina Costruzioni участвовать в конкурсе не сможет, потому что она не успела подать заявку в срок, а сроки подачи заявок было решено не продлевать.

Самоуправление Вильнюса сообщило BNS, что предложения на конкурс представили турецкая строительная компания KAYI Construction, консорциум компании инженерных сетей концерна Icor – Axis Industries, Kauno arena, Venetus Capital и Cloud architektai, а также компания Vilniaus nacionalinis stadionas, которую специально для этого проекта создали KDS grupe и польская Budimex.

“Предложения внесли 3 участника, из которых два – из Литвы, один из Турции. Одному зарубежному участнику не удалось вовремя подать заявку, и было решено не продлевать сроки предварительного отбора”, – говорится в присланном BNS комментарии самоуправления.

Как отмечает самоуправление, Центральное агентство управления проектами указало, что времени для подачи заявок было достаточно, а если продлить сроки, то будут созданы неодинаковые условия для других участников.

В понедельник были вскрыты конверты с предложениями трех потенциальных участников, до 31 марта комиссия даст оценку квалификации претендентов, и компании, которые будут соответствовать этой квалификации, смогут внести предложения, из которых будут отобраны одно или два, после чего переговоры продолжатся.

Договор с частным инвестором будет подписан на 25 лет. Планирующаяся стоимость строительства стадиона составит 88,5 млн. евро (с НДС), комплекс стадиона будет включать в себя детский сад примерно на 300 мест, не менее 3 футбольных полей, легкоатлетический стадион, спортивные залы, центр развития культуры, библиотеку, музей спорта.

BNS

Метки: Kauno arena, Venetus Capital, Литва, Стадион