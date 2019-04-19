В Кремле назвали сроки встречи Путина и Ким Чен Ына

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Президент России Владимир Путин и его северокорейский коллега Ким Чен Ын встретятся во второй половине апреля. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Ким Чен Ын прибудет в Россию. Другие подробности встречи не приведены.

Ранее российские СМИ сообщили, что переговоры лидеров РФ и КНДР могут пройти на следующей неделе во Владивостоке перед отлетом Владимира Путина в Пекин на саммит Один пояс – Один путь 26-27 апреля. При этом источник в МИДе добавлял, что Ким Чен Ын «человек импульсивный» и поэтому не исключены «сюрпризы».

В последний раз лидеры России и Северной Кореи встречались в августе 2011 года, когда Дмитрий Медведев принимал в Бурятии ныне покойного Ким Чен Ира.

korrespondent.net