В курортной Ниде назревает реформа такси

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Самоуправление литовской Неринги (курортный город на Куршской косе, состоящий из четырех поселков, объединённых в одну административную единицу) планирует, что в Ниде услуги извоза в долгосрочной перспективе будут оказываться лишь транспортные средства, работающие на электричестве, чтобы ограничить шум и загрязняющие выбросы, сообщила газета Lietuvos zinios.

«Мы обратимся в совет (самоуправления – BNS) с тем, чтобы с 2020 года в Ниде услуги перевозки можно было бы предоставлять только с помощью транспортных средств, работающих на электричестве. Это будет действовать как в отношении моторикш, так и автомобилей. К этому сроку планируется оборудовать станции зарядки электромобилей в Ниде (кстати, одна уже есть) и Юодкранте», — сказал в интервью газете заместитель директора самоуправления Неринги Сигитас Швейкаускас.

По его словам, проект может быть вынесен на рассмотрение горсовета еще в этом году, чтобы предприниматели могли к нему подготовиться. Министерство коммуникаций и транспорта якобы уже пообещало оборудовать две станции зарядки электромобилей.

BNS