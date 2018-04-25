В Кувейте около 300 человек отравились фалафелем

В Кувейте зафиксирован случай массового отравления людей фалафелем. По последним данным, пострадали 287 человек. Первые пострадавшие попали в больницу еще в минувшую пятницу, 6 июля, однако впоследствии число отравившихся увеличилось, сообщает Sky News Arabic со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

По данным издания, все отравившиеся были посетителями ресторана, расположенного в городе Хавалли.

Отравившихся приняли пять государственных и несколько частных больниц. Больше всего пострадавших, 192 человека, приняла больница «Аль-Мубарак». На данный момент госпитализированными остаются 53 человека, передает NEWSru Israel.

Ресторан закрыт, его владельцы задержаны. Как передает Sky News Arabic, согласно основной версии, посетителей отравил бывший компаньон, которому пришлось выйти из бизнеса из-за конфликта с остальными владельцами.

Фалафель — блюдо, представляющее собой жаренные во фритюре шарики из измельченных бобовых (обычно нута), иногда с добавлением фасоли, приправленные пряностями. Блюдо происходит из Египта, распространено практически во всех кухнях Ближнего Востока, а также в некоторых регионах Среднего Востока и Северной Африки.

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