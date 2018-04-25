В Кыргызстане обсуждены вопросы торговли и экономического сотрудничества

🔊 Воспроизвести В Бишкеке состоялись политические консультации Литвы и Кыргызстана на уровне вице-министров иностранных дел обеих стран. Литовскую делегацию возглавил вице-министр Дарюс Скусявичюс, кыргызскую — заместитель министра иностранных дел Азизбек Мадмаров.

В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы двусторонней политики, торговое и экономическое сотрудничество, а также сотрудничество в международных организациях и многосторонних форумах.

Вице-министр Д. Скусявичюс представил достижения Литвы в сферах финансовых и информационных технологий, инноваций и лазерной промышленности, а также потенциал транспортного и логистического сектора Литвы.

«Предприятия Литвы могут предложить инновационные решения высшего качества государственному сектору и бизнесу Кыргызстана, а также IT-продукты и услуги. Мы приглашаем перенять опыт Литвы в сферах сертификации и стандартизации», — отметил вице-министр Д. Скусявичюс.

Заместитель министра иностранных дел Кыргызстана А. Мадмаров информировал, что Кыргызстан интересует сотрудничество в сферах оцифровки, электронных общественных услуг, сельского хозяйства, транспорта и образования. А. Мадмаров также информировал представителей Литвы о состоянии официального увековечения литовских наименований шести горных вершин в горах Кыргызстана.

Вице-министры обсудили проходящие в настоящее время переговоры между Европейским Союзом и Кыргызстаном по новому расширенному соглашению, а также сотрудничество ЕС и региона Центральной Азии.

Вице-министр Д. Скусявичюс также встретился с представителями Депутатской группы дружбы Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по сотрудничеству с Балтийскими государствами Д. Исаевой, Р. Тумонбаевой и Г. Асылбаевой, статс-секретарем Министерства экономики А. Шаршеевым и вице-президентом Торгово-промышленной палаты Кыргызстана А. Апасовой.

Дипломатические отношения между Литвой и Кыргызстаном были установлены 3 июля 1992 года.