В Ла-Манше за день задержали рекордное количество мигрантов

В проливе Ла-Манш задержали восемь лодок с мигрантами, на которых находились более 70 человек, пытавшихся добраться до британского побережья из Франции, сообщает BBC.
Британская береговая охрана вместе с пограничниками задержали у южного побережья в общей сложности 74 мигрантов.
Депутат парламента от Дувра Чарли Элфике сказал, что это «рекордное количество лодок за один день».
«Это вызывает глубокую обеспокоенность, и я регулярно получаю обновленную информацию», — сказал министр внутренних дел Британии Саджид Джавид.
«Те, кто решит совершить это опасное путешествие по одному из самых оживленных морских путей в мире, подвергают свою жизнь серьезной опасности — и я буду продолжать делать все возможное, чтобы остановить их», — добавил он.
Ранее в тот же день восемь человек в надувной лодке были замечены на пляже Винчелси, в Восточном Суссексе.