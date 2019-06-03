В Ла-Манше за день задержали рекордное количество мигрантов

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В проливе Ла-Манш задержали восемь лодок с мигрантами, на которых находились более 70 человек, пытавшихся добраться до британского побережья из Франции, сообщает BBC.

Британская береговая охрана вместе с пограничниками задержали у южного побережья в общей сложности 74 мигрантов.

Депутат парламента от Дувра Чарли Элфике сказал, что это «рекордное количество лодок за один день».

«Это вызывает глубокую обеспокоенность, и я регулярно получаю обновленную информацию», — сказал министр внутренних дел Британии Саджид Джавид.

«Те, кто решит совершить это опасное путешествие по одному из самых оживленных морских путей в мире, подвергают свою жизнь серьезной опасности — и я буду продолжать делать все возможное, чтобы остановить их», — добавил он.

Ранее в тот же день восемь человек в надувной лодке были замечены на пляже Винчелси, в Восточном Суссексе.