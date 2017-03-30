В. Ландсбергис: найденный в Берлине оригинал акта 16 февраля крайне важен

Обнаружение в Берлине оригинала Акта о независимости Литвы от 16 февраля 1918 года на литовском языке является важной духовной, моральной и политической новостью, заявил первый глава восстановившей независимость Литвы Витаутас Ландсбергис.

“Это очень много значит для нас как для народа и общества. Никто не оспаривает наше государство потому, что у нас нет первого основного оригинала акта. Это не новая вещь с юридической точки зрения, но он очень важен с духовной, моральной и политической точек зрения, поскольку мы больше не будем тем несчастным народом, который лишился оригинала основного документа своего государства”, – сказал BNS в среду В. Ландсбергис.

В Дипломатическом архиве Германии в Берлине в среду найден оригинал Акта о независимости Литвы от 16 февраля 1918 года на литовском языке. Это подтвердил BNS нашедший документ профессор Университета Витаутаса Великого Людас Мажилис.

“Эта новость такая хорошая, что не нужно ее принижать рассуждениями о том, что его нет в руках. Важнее всего то, что акт есть, и что уже подтверждено, мы возможно мы будем изучать материалы, качества и обстоятельства этого документа, все то, что с ним связано, совершенно с иными чувствами”, – акцентировал экс-председатель Верхного Совета-Восстановительного сейма.

По словам В. Ландсбергиса, Литва должна стремиться вернуть оригинал документа в страну, однако это не следует форсировать.

“Мы не можем требовать, чтобы Германия сделала необычайный шаг доброй воли, возможно сегодня, по случаю столетия (государства) это может произойти. А если кто-то установит, что юридически и конституционно Германия не сможет изъять документ из своего государственного архива и передать другому государству, то придется принять этот факт”, – сказал политик.

“Но я не думаю, что могут быть такие жесткие ограничения, которые бы власти Германии, дружественного нам государства, не могли бы разрешить. Давайте не будем горячиться, и начинать требовать уже завтра, но выразим свою надежду на то, что этот документ будет в Вильнюсе, где он был подписан”, – сказал В. Ландсбергис.

Литовский Совет под председательством Йонаса Басанавичюса подписал Акт о независимости Литвы 16 февраля 1918 года в Вильнюсе.

Акт хранится в политическом архиве МИД Германии в группе дел, названной “Будущее Балтийских провинций: Литва”.

BNS

Метки: Акт о независимости Литвы, Витаутас Ландсбергис, Литва