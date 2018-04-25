В. Ландсбергис: вывод советской армии был победой и Литвы, и России

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Соглашение о выводе оккупационной советской армии из Литвы, достигнутое 25 лет назад путем тяжелых переговоров с Россией, было завоеванием и успехом двух стран, заявил Витаутас Ландсбергис, первый руководитель восстановившей независимость Литвы.

«Мы добились победы для всех. Нет такого, что один победил, а другой проиграл. Обе стороны выиграли надежду. (…) Это успех обеих стран, победа, ведь мы смогли, несмотря на всю эту борьбу, интриги, попытки переворотов, запугиваний, шантажа. А вот мы не подпишем, и вы уедите несолоно хлебавши. Но кто-то, возможно, сам Ельцин (бывший тогда президентом России Борис Ельцин – BNS) понял, что еще не понятно, кто из нас останется несолоно хлебавши», – заявила в пятницу в сейме В. Ландсбергис на торжествах по случаю юбилея вывода советской армии из Литвы.

По его словам, успех напряженных переговоров с утверждением графика вывода оккупационной армии был обусловлен и твердым поведением литовских переговорщиков, а также прочими обстоятельствами.

«На наше счастье, было это окно, когда Россией руководил приличный руководитель, который ценил, очевидно, как и некоторые офицеры понятие чести», — сказал бывший председатель Верховного Совета-Восстановительного сейма (сейма, восстановившего независимость Литвы).

В 1940 году армия Советского союза вошла в Литву и началась длившаяся 50 лет оккупация, потребовавшая множество жертв.

Когда 11 марта 1990 года Литва объявила независимость, начали решать и вопрос вывода чужой армии. 31 января 1992 года состоялись первые переговоры о выводе армии, а 8 сентября В. Ландсбергис и бывший тогда руководителем России Борис Ельцин в Москве подписали окончательное соглашение и предусмотрели график вывода российских войск.

В советские годы на территории Литвы было дислоцировано около пяти дивизий — около 34,5 тыс. военных, 1000 танков, около 180 самолетов и 1901 бронированных машин.

В 23 часа 46 минут 31 августа 1993 года из Литвы был выведен последний эшелон Советской армии.

«Нам хватило политической решимости и воли. А важнее всего, что Россия была иной. Россия, которая поняла и смогла вывести армию из уже не ее, а чужой территории. Поэтому эти 25 лет учат нас одному — если государство и его люди обладают волей, целью и стремлением к свободе, то свобода всегда будет достигнута», — сказала президент Даля Грибаускайте на площади Независимости у парламента.

По ее словам, перед лицом нынешних геополитических вызовов особенно важно демонстрировать волю к защите и укреплению армии страны.

BNS