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В. Лашас: создание виртуального завода Tesla помогает Литве приобретать известность в мире

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 06, 13:00   |   1 комментарий

13Созданный литовцами виртуальный завод электроэлементов американского производителя электромобилей Tesla показывает, что у страны есть талантливые специалисты, а поскольку их работу заметила сама американская компания, имя Литвы приобретает известность, говорит предпринимать Владас Лашас.

“Молодая и энергичная команда в Вильнюсском парке технологий в минувшие выходные создала первый Gigafactory в виртуальном пространстве. (…) Большинство компаний новой экономики, таких, как Tesla или другие предприятия Силиконовой долины, их сотрудники, все прошли этап игр. Это показывает, что мы можем проводить в жизнь не только игровые инициативы, но у нас есть люди, которые могут спустя несколько лет работать на таких заводах и управлять сложным цифровым производством”, – сказал BNS В. Лашас, который также является инициатором приглашения для Tesla сроить свой новый завод в Литве.

Литовское сообщество компьютерных игр создало в виртуальном пространстве в Круонисском промышленном парке завод электроэлементов Tesla, который еще только планируется построить в Европе. Заметив это, Tesla заявила в своем аккаунте в социальной сети Twitter, что “Литва знает путь к нашим сердцам”.

“Я бы сказал, что то, что они отдельно заметили инициативу небольшой страны, значит очень много, потому что инициативу увидело все сообщество компании Tesla и все окружающие. Даже если и не будет достигнуто ничего больше, имя Литвы приобретает известность в контексте технологий будущего”, – сказал В. Лашас.

Tesla сейчас строит в штате Невада “гигафабрику” электроэлементов стоимостью 5 млрд. долларов – пока завод открыт лишь частично. Глава Tesla Элон Маск предложил идею построить вторую фабрику подобного размера в Европе. И все же компания не раскрывает конкретные планы на предмет строительства предприятия в Европе.

BNS

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Комментарии читателей (1)
  1. (79.108.241.115) Федот пишет:
    2017 02 06 at 16:24

    Какое-то виртуальное состояние со строительством в Литве-то АЭС построили виртуально,а теперь завод виртуально.Следом виртуально увеличим население и специалистов и заживём тогда виртуально как в Швейцарии,по ценам.Хотя и правительство Литвы-виртуальное.






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