В Латвии и Литве самая высокая цена на электроэнергию в регионе -Litgrid

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На минувшей неделе средняя цена на электроэнергию в Литве и Латвии была самой высокой среди государств региона Балтийского моря, Цена на электроэнергию в Литве остаётся относительно высокой, сообщил литовский оператор системы линий электропередачи Litgrid.

В Литве на прошлой неделе электроэнергия стоила 57,92 евро за мегаватт-час – почти на 2% больше, чем неделей раньше. В Латвии цена за неделю также выросла почти на 2% до 57,84 евро за мегаватт-час, а в Эстонии – незначительно подешевела до 52,41 евро за мегаватт-час.

«Начавшийся в середине недели ремонт смычки NordBalt и сокращение ветряной генерации повлияли на повышение местного производства почти на всех электростанциях Балтийских стран. На прошлой неделе генерация на ветряных установках сократилась на 56%, а на ГЭС и ТЭС соответственно выросла на 27 и 22%», — говорится в сообщении Litgrid.

В целом на бирже Nord Pool с 13 по 19 августа, цена на электроэнергию, по сравнению с предыдущей неделей, почти не изменилась и составила 49,68 евро за мегаватт-час.

В Литву на прошлой неделе было импортировано 78% потребленной электроэнергии. В основном (62%) она импортировалась из третьих стран, 26% — из Латвии, 10% — из Швеции и 2% — из Польши.

BNS