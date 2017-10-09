В Латвии на ралли “Лиепая” разбился вертолет, один человек погиб

В Латвии во время ралли “Лиепая” разбился вертолет. Погиб один человек, трое госпитализированы, передает “Интерфакс”.

ЧП произошло в Курземе в волости Грамздас, передает Delfi. Инцидент произошел во время заключительного этапа ралли. Судя по опубликованным в соцсетях фото с места происшествия, упавший вертолет принадлежал латвийской компании Baltic Helicopters. Компания предлагала зрителям ралли “Лиепая” полеты на вертолете Robinson R44, рассчитанном на пилота и трех пассажиров.

Как сообщила радиостанция Kurzemes radio, вертолет упал на вспаханное поле в 20 м от дороги вскоре после взлета. Произошло это недалеко от финиша 11-го скоростного участка ралли, и этот участок трассы был закрыт.

Спасатели на месте происшествия извлекли из упавшего вертолета четырех человек и передали их медикам. Один скончался, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней тяжести.

“Интерфакс” указывает, что в Латвийском регистре воздушных судов гражданской авиации числятся несколько вертолетов Robinson R44, все они выпущены не ранее 2006 года.

NEWSru.com

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