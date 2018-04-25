В Латвии открыли штаб Северной дивизии

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Латвия, Эстония и Дания открыли штаб-квартиру Северной дивизии для многонациональных войск в Адажи недалеко от Риги. Об этом накануне сообщила пресс-служба Минобороны Латвии.

Отмечается, что главной задачей Северной дивизии станет руководство военными операциями в своей зоне ответственности. Штаб приступит к планированию и управлению военными операциями, планированию и интеграции деятельности подразделений НАТО с целью укрепления региона, организации на уровне штабов обучения в согласии с оборонными планами альянса.

Отделения штаба дивизии будут размещаться в Адажи в Латвии и Карупе в Дании. Первым начальником штаба Северной дивизии станет генерал-майор Вооруженных сил Дании Флемминг Матиасен.

Первичной оперативной готовности штаб достигнет в первом полугодии 2019 года. Полная оперативная готовность будет обеспечена в течение нескольких лет.

При этом в структуру НАТО штаб пока не входит, так как его включение в органы военного управления альянса должны утвердить на министерской встрече, ближайшая состоится в июне. После этого штаб-квартира сможет получать финансирование из бюджета НАТО, а силы альянса смогут использовать ее для проведения своих операций.

Ранее США разместили в Латвии 13 вертолетов UH-60 и HH-60 Black Hawk в рамках операции Atlantic Resolve и с целью укрепления безопасности региона.

korrespondent.net