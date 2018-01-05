В Латвии перестали считать ветеранами Второй мировой сотрудников КГБ

Президент Латвии Раймонд Вейонис провозгласил закон о статусе участника Второй мировой войны, который парламентская фракция партии “Согласие” просила вернуть в Сейм на пересмотр, свидетельствует сообщение в официальном издании Latvijas vēstnesis.

Как отмечает в письме президенту председатель пророссийской фракции “Согласия” Янис Урбанович, статус участника Второй мировой войны присваивается только части граждан Латвии – в зависимости от вида и времени получения гражданства, а граждане, ставшие таковыми в порядке натурализации, а также латвийские неграждане поставлены в положение граждан второго сорта. Об этом сообщают агентство LETA и портал DELFI.

По словам Урбановича, закон лишает возможности получить статус участника Второй мировой войны наибольшую часть ветеранов Красной армии, что противоречит Закону о гражданстве. Поэтому условие принятого Сеймом нового закона о присвоении статуса участника Второй мировой войны лишь определенной группе граждан противоречит Закону о гражданстве и раскалывает, а не примиряет латвийское общество.

21 декабря 2017 года Сейм в окончательном чтении принял закон о присвоении статуса участника Второй мировой войны гражданам Латвии, воевавшим в регулярных военных частях как против нацистской Германии, так и против СССР. Участниками Второй мировой войны признаются граждане Латвии, являвшиеся таковыми на 17 июня 1940 года, и постоянные жители Латвии, легально въехавшие в страну до этой даты.

Участниками Второй мировой войны не будут признаны члены национал-социалистической партии Германии и ее военизированных структур, сотрудники тайной полиции и служб безопасности этого режима, сотрудники КГБ СССР или ЛССР, за исключением сотрудников их финансовых и административно-хозяйственных структурных подразделений. Статус участника Второй мировой войны также не будет присваиваться лицам, осужденным за преступления против человечества и другие аналогичные преступления.

В Латвии проживает несколько тысяч участников Второй мировой войны, которые воевали как на стороне Красной армии, так и на стороне латышского легиона ваффен-СС, созданного командованием нацистской Германии на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий.

Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие “латышский легион”: так стали именовать латышей, которые служили во всех местных воинских формированиях ваффен-СС, включая полицейские батальоны. Всего в рядах этого легиона было около 150 тысяч человек.

Каждый год 16 марта в Риге проходит шествие бывших участников латышского легиона СС и их сторонников. В мероприятии, которое вызывает недовольство и возмущение антифашистских организаций во всем мире, обычно принимают участие несколько сотен человек.

Когда в 2014 году президент РФ Владимир Путин заявил о превращении в обыденность проявлений неонацизма в Латвии и других прибалтийских странах, в латвийском МИДе ему посоветовали “посмотреться в зеркало” и озаботиться проблемой экстремизма, нетерпимости и агрессивного национализма в собственной стране.

NEWSru.com

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