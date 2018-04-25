В Латвии запретили ретрансляцию телеканала «Россия РТР» из-за «кремлевской пропаганды»

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Латвийский Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) на заседании 31 января принял решение на три месяца запретить ретрансляцию, в том числе распространение, программ российского телеканала «Россия РТР» на территории Латвии.

«Латвия не станет терпеть пропаганду Кремля на своей территории, и это ясный сигнал для недружественных стран и сил — мы защищали и будем защищать свое информационное пространство», — цитирует издание заместителя председателя NEPLP Иварса Аболиньша.

NEPLP обнаружил грубые нарушения закона в двух передачах «России РТР» — «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «60 минут» с ведущими Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым, сообщается в публикации.

Так, в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» от 22 мая 2018 года ее ведущий недвусмысленно и неоднократно враждебно высказался против части жителей Украины. В частности, Соловьев заявил, что часть украинцев (бандеровцев) следует повесить и расстрелять. Также Соловьев называл часть украинцев нацистами, антисемитами и бандитами.

А в передаче «60 минут» от 11 января 2018 года лидер ЛДПР и депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский неоднократно призывал к осуществлению военных действий на территории Украины, а самих украинцев называл подонками, негодяями и бандитами.

«Неважно, против какой страны или народа направлены ненависть или разжигание войны, это грубое нарушение закона, против которого NEPLP будет действовать с соответствующей суровостью», — подчеркнул член NEPLP Патрик Грива.

При этом в NEPLP отметили, что цель и задача ограничения ретрансляции «России РТР» — мотивировать иностранное электронное средство массовой информации в дальнейшем соблюдать закон Латвии. Поэтому и был выбран соразмерный период приостановки вещания — три месяца.

«Существенным и акцентируемым является тот факт, что в условиях гибридной войны рупор пропаганды Кремля, за которым стоят огромные финансовые ресурсы, разместил свои инструменты в разных странах, — отметили в NEPLP. — Об этом свидетельствует факт, что программа «Россия РТР» зарегистрирована в Швеции (то есть в Европейском союзе), а не в России».

Поэтому NEPLP направил уведомления Европейской комиссии и регулятору СМИ в Швеции (Swedish Press and Broadcasting Authority) о выявленных нарушениях директивы и закона об электронных СМИ, а также проинформировал о возможности найти подходящее для сторон решение в случае повторных нарушений.

В самом начале 2018 года года полицейские в Риге задержали сотрудника российского телеканала ТВЦ Анатолия Курлаева, заявив, что у него «пожизненный запрет на въезд в Латвию», который действителен с 2015 года. В итоге его депортировали из страны.

В октябре 2016 года в Юрмале местные правоохранители задержали и выдворили из Латвии шеф-продюсера МИА «Россия сегодня» Эллу Таранову, приехавшую на конференцию «Балтийский форум». Как оказалось, Таранова с 2014 года находится в латвийском перечне нежелательных лиц.

В марте того же года из Латвии в РФ был выслан британский стрингер Грэм Филлипс, сотрудничающий с российскими телеканалами RT и «Звезда» и задержанный во время ежегодного шествия памяти латышских легионеров (Waffen SS). Он также оказался в черном списке МВД Латвии.

NEWSru.com