В Lego собрали из миллиона кубиков точную копию Bugatti Chiron

🔊 Воспроизвести

В компании Lego из одного миллиона кубиков собрали почти за 13,5 тысяч часов полноразмерную копию Bugatti Chiron. И это не просто игрушка, этот lego-спорткар ездит. И даже быстро — автомобиль разогнался на треке до 20 км/ч, но теоретически способен «выжать» 30,5 км/ч.

Как пишет Techcrunch , возможно, это самая дикая и странная вещь, которую когда-либо строили в подразделении Lego Technic. Машина весит более 1,5 тонны, под lego-капотом у этого lego-спорткара расположился 5-сильный lego-мотор, который также частично собран из кубиков.

Строить этот уникальный автомобиль начали в марте 2018 после кропотливой работы по созданию необходимых чертежей. Вскоре Bugatti Chiron от Lego предстанет на Гран-при Италии (Gran Premio d’Italia) в Монца, одном из старейших этапов чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1». Разумеется, модель не станет участником заездов.

Впрочем, ради справедливости, надо уточнить, что не все детали спорткара собраны из Lego. Это просто невозможно, ведь некоторые из них просто нельзя сделать из пластмассы. У этого Bugatti Chiron стальная основа, электрические батареи, некоторые механизмы, ну и «родные» колеса от Bugatti. Кстати, как напоминает издание, компания Lego является самым крупным в мире производителем шин, но самых крошечных шин — для своих конструкторов.

Когда версия Bugatti Chiron от Lego проходила ходовые испытания на треке в Германии, то за ее рулем был британский пилот Энди Уоллес.

Кстати, компания Lego ранее уже выпускала спорткары Bugatti Chiron, но только в масштабе 1:8. Это были наборы для сборки автомобиля из 3 599 кубиков стоимостью 349,9 долларов. Тот игрушечный Bugatti в длину — 56 см, а в ширину — 25 см.

У нынешней игрушки Bugatti Chiron, собранной в масштабе 1:1, есть съемный руль, открывающиеся двери, подвижное антикрыло, работающие фары и электроника, настоящий спидометр и многое другое.

NEWSru.com