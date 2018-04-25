В литовских аэропортах – новое написание украинских городов

Отзываясь на просьбу Украины, аэропорты Литвы уточняет английское написание украинских городов. В Вильнюсском аэропорту, откуда самолеты летают в Киев и Львов, с этой недели на английских таблицах Kiev станет Kyiv, а Lvov – Lviv.
Причина изменений – переход к новой транскрипции, основанной на украинском произношении. До сих пор английские названия украинских городов писались на основе русского произношения.
Просьбу изменить написание украинских городов подали Министерство иностранных дел Украины и украинский центр стратегической коммуникации StratCom. Корректирование написания городов связано с происходящими сейчас в Украине изменениями и стремлением определить свою культурную особенность.
Английские транскрипции украинских городов, основанные на русском произношении, сформировались еще в XIX веке, когда Украина, как и Литва, являлась частью Российской империи.
Министерство иностранных дел Украины обращает внимание на то, что меняется английское написание не только Киева и Львова. Вместо Kharkov следует писать Kharkiv, вместо Chernovtsy – Chernivtsi, вместо Rovno – Rivne.