В литовских аэропортах – новое написание украинских городов

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Отзываясь на просьбу Украины, аэропорты Литвы уточняет английское написание украинских городов. В Вильнюсском аэропорту, откуда самолеты летают в Киев и Львов, с этой недели на английских таблицах Kiev станет Kyiv, а Lvov – Lviv.

Причина изменений – переход к новой транскрипции, основанной на украинском произношении. До сих пор английские названия украинских городов писались на основе русского произношения.