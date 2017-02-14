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В литовской армии будет меню для вегетарианцев

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 13, 18:00   |   Комментариев: 0

После критики по поводу питания служащих в литовской армии вегетарианцев вооруженные силы подготовили альтернативные меню.

В целом военным будут предложены три различных мерю, сообщило Минобороны.

Основное меню военных остается неизменным, однако появятся меню без мяса и рыбы для вегетарианцев.

Кроме того, создано и меню и для веганов, в котором вообще нет продуктов животного происхождения: молока, яиц, мясных продуктов, рыбы, рыбных изделий и меда.

“Каждому гражданину, проходящему службу в литовской армии, должны создаваться условия, соответствующие его потребностям”, – прокомментировал изменения в меню военных командующий Логистическим управлением литовской армии, полковник-лейненант Рамунас Баронас.

Военные, желающие получать питание по альтернативному меню, должны будут информировать об этом командование.

BNS

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