Во вторник в Клайпеде открывается сезон круизных судов – утром в порту должно пришвартоваться первое в этом году круизное судно Astoria.
По данным дирекции порта, в этом году круизный сезон должен быть самым длинным за всю историю порта. В целом в этом году в Клайпеду должны зайти 64 круизных судна, которые доставят 80 тыс. туристов. В прошлом году в Клайпеде побывали почти 75 тыс. туристов, прибывших на 63 круизных судах.
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5) в названиях исторических событий, эпох, исторических памятников, праздников с прописной буквы пишется только первое слово и имена собственные, входящие в официальное наименование: Великая Отечественная война, Полтавская битва, Новый год, Первое мая . Если первая часть составного наименования – порядковое числительное – написана цифрой, то вторая часть пишется с прописной буквы: 1 Мая ;
6) в названиях орденов с прописной буквы пишутся все слова, кроме слов орден и степень : орден Красного Знамени, орден Андрея Первозванного . Если название ордена, медали, знака отличия заключается в…
3) в названиях государств, а также автономных республик с прописной буквы пишутся все входящие в название слова: Корейская Народно-Демократическая Республика . В названиях областей и краев с прописной буквы пишется только первое слово: Московская область, Краснодарский край ;
4) в названиях высших правительственных учреждений и организаций с прописной буквы пишутся все входящие в название слова: Государственная Дума РФ, Конституционный Суд РФ, Совет Федерации .
В названиях прочих зарубежных и международных организаций и учреждений с прописной буквы пишутся только первое слово, а также…
Ладожское озеро, Хабаровский край , Ростов-на-Дону . Употребление прописных букв в составных именах собственных определяется рядом правил:
1) с прописной буквы пишутся имена, отчества, фамилии, псевдонимы, прозвища, клички животных: Всеволод Большое Гнездо , Плиний Старший ;
2) в географических собственных наименованиях со строчной буквы пишутся только родовые и служебные слова: Северный Ледовитый океан, Индийский океан. Следует обратить внимание на возможность использования родовых слов в переносном употреблении для индивидуального обозначения. При этом они пишутся с прописной буквы…
Имя собственное — имя существительное, обозначающее слово или словосочетание, предназначенное для называния конкретного, вполне определённого предмета или явления, выделяющее этот предмет или явление из ряда однотипных предметов или явлений. Имя собственное противопоставляется имени нарицательному.
Во всех европейских языках и в большинстве языков мира, имеющих алфавит и различие между строчными и прописными буквами, имена собственные записываются с прописной буквы.
А не в литовскую Клайпеду ,круизные суда заходить не будут?