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В литовской Шядуве планируется открыть музей памяти литваков

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 13, 15:00   |   Комментариев: 0

Представители мировой музейной общественности и архитекторы создают в Литве проект, у которого нет аналогов в мире – музей истории, культуры и памяти литвацких местечек “Исчезнувший штетл”, основанный на современнейших технологиях.

Как сообщили авторы проекта, проект уже представлен для согласования.

По словам руководителя проекта, учредителя Мемориального фонда евреев Шядувы Сергея Кановича, музей “Исчезнувший штетл” будет открыт к середине 2019 года в Шядуве, в Радвилишском районе.

В нем будет воссоздана жизнь когда-то одного из самых крупных местечек еврейской Европы.

На примере настоящей истории семьи евреев, живших в Шядуве, будут представлены быт, традиции, культура, образование, социальные и политические движения, ремесла литваков.   Посетители музея смогут ознакомиться с трагической частью истории евреев Шядувы и Литвы, когда во время Второй мировой войны жизни населения штетлов (местечек – идиш) были прерваны в находящихся неподалеку трех местах холокоста.

Литваки – это евреи, жившие на территории бывшего Великого Княжества Литовского, их потомки сейчас живут по всему миру.

BNS

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