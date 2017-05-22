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В литовском Каунасе начинаются связные учения НАТО

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В воскресенье в находящемся в Каунасе Егерском батальоне им. Витаутаса Великого официально начались связные учения НАТО Steadfast Cobalt (Прочный кобальт).   В них принимают участие около 1200 военных НАТО из 25 стран Альянса.

“Процесс подготовки к учениям завершился, начинается активная часть учений. Видя вас, стоящих вместе в общем построении НАТО, я убежден, что мы добьемся всех целей учений”, – сказал директор Службы кибернетической безопасности и телекоммуникаций, полковник Дарюс Адомайтис.

Учения продлятся до 2 июня. По сообщению Минобороны, на них будет отрабатываться единство действий подразделений связи НАТО, будут оцениваться системы сил быстрого реагирования,   скорость выполнения заданий сил быстрого реагирования НАТО и других командных единиц.

Центр командования и управления учениями вместе со всей инфраструктурой дислоцирован в находящемся в Панямуне (под Каунасом) Егерском батальоне им. Витаутаса Великого. Эти учения на литовской территории проводятся уже второй раз.

BNS

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