В литовском подразделении Barclays – предчувствие изменений

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В подразделении английского банка Barclays в Литве, возможно, назревают изменения еще более серьезные, чем происходили до сих пор — по данным делового издания Verslo zinios, литовский филиал Barclays Group Operations Limited уже в начале декабря планирует объявить о предстоящих изменениях, которые будут означать более масштабный, чем до сих пор, уход банка из Литвы.

Газета пишет, что в начале декабря может быть сообщено, что операции Barclays в Литве перенимает действующая с 2016 года в Вильнюсе компания услуг программирования и информационных технологий HCL Technologies из Индии, которая предложит сотрудникам возможность продолжить работу на тех же условиях, только уже не как сотрудникам банка Barclays.

«Пересмотр деятельности банка во всем мире все еще продолжается и, как мы уже упоминали раньше, этот процесс может повлиять на наш бизнес в Литве. Рассматриваются разные возможности, однако сейчас никакие окончательные решения не приняты», — писал в присланном в четверг Verslo zinios комментарии глава операционного центра Barclays в Литве Мариано Андраде Гонсалес.

BNS