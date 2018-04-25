В Литве альтернативную гражданскую службу хочет пройти 26 человек

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Альтернативную призыву в армию гражданскую службу в Литве хочет пройти 26 человек, пишет в среду газета Lietuvos zinios.

После того, как в 2015 году был возвращен армейский призыв, пройти альтернативную гражданскую службу за три года пожелало 29 военнообязанных граждан, однако пока такое право предоставлено 26 гражданам.

И все же пройти такую службу пока не пришлось ни одному желающему, потому что пока было достаточно проходящих обычную военную службу.

Право на прохождение альтернативной гражданской службы предоставляется тем, кто из-за религиозных или пацифистских убеждений не может служить в армии с оружием в руках. Чтобы пройти альтернативную гражданскую службу, нужно десять месяцев трудиться в различных учреждениях страны.

BNS