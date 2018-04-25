В Литве будут исследовать отношение потребителей к качеству пищевых продуктов

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Поскольку в Евросоюзе возникли вопросы о качестве продуктов тех же марок в разных странах, в Литве осенью начнется проект по исследованию потребительского мнения. В ходе исследования будут выяснять, как воздействует на покупателей имеющаяся информация о товаре.

Обзорное исследование мнения потребителей, особенно тех, что проживают в регионах, о двойном качестве продуктов, привычках покупателей, и их изменениях позволят лучше оценить масштаб проблемы двойного качества продуктов в Литве», — отметила в пресс-релизе директор Государственной службы защиты прав потребителей Неринга Ульбайте.

По словам вице-министр юстиции Ирмы Гуджюнайте, также будет расследоваться вопрос о том, будут ли потребители покупать товар, если будут знать, что его состав в Литве хуже. Она отмечает, что поведенческое исследование является важным в целях привлечения производителей к ответственности за злоупотребления, необходимо оценить, как реагируют на различия потребители.

«Это уникальное исследование, в других странах-членах оно не проводилось», – сказала она.

Государственная служба защиты прав потребителей информировала BNS, что совокупная сумма проекта составляет около 156 тыс. евро, Евросоюз финансирует 50%, оставшаяся часть будет финансироваться за счет средств госбюджета. По информации службы, планируется, что проект будет реализован до июня следующего года.

Согласно проведенному в прошлом году исследованию, состав некоторых товаров одной торговой марки, продаваемых в Литве и Германии отличается. Производители утверждают, что из этого не следует делать вывод о том, что качество продуктов хуже, поскольку причиной корректировки их состава в отдельных странах является адаптация к различным вкусам потребителей.

BNS