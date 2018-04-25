В Литве — бум регистраций на рынке финансовых услуг

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СМИ сообщают о беспрецедентном притоке в Литву компаний, желающих получить там лицензию Евросоюза.

В числе заявителей много старт-апов, но есть и глобальные тяжеловесы, например, платежное подразделение Google. Согласно BBC, мотивом для выбора именно Литвы является относительная быстрота процедуры, а также обещание осуществляющего надзор Банка Литвы не применять карательные меры в первый год действия выданной лицензии.

Примерно четверть регистрирующихся в Литве иностранных финансовых компаний — из Великобритании, рассказал Reuters член правления Банка Литвы Марюс Юргилас. Таким образом они страхуются от возможной потери права работать на рынке Евросоюза в случае хаотического «брексита» 29 марта этого года.

14 февраля в Вильнюсе зарегистрировали предприятия еще две международные компании платежей — английская Flywire Payments Limited и сингапурская Red Dot Payment (RDP) .

Уставный капитал Flywire Europe составляет 320 тыс. евро, сообщает Реестровый центр. В Великобритании компания зарегистрирована в 2011 году.

Flywire сообщает, что предлагает платежные решения для бизнеса и учреждений, осуществляет переводы быстрее, безопаснее и дешевле. Главный офис компании находится в Бостоне (США), ее подразделения действуют в Великобритании, Испании, Китае, Сингапуре, Японии, Румынии, Австралии.

Red Dot Payment в 2011 году была учреждена экспертами по финтех-платежам, а сейчас компания, как она сама утверждает, стала надежным партнером банков, небанковских финансовых учреждений и других субъектов. У RDP есть офисы в Сингапуре и подразделения в Таиланде и Индонезии.

В целом к январю текущего года Литва, уже несколько лет позиционирующая себя как «финансовый хаб», выдала 83 лицензии таким фирмам.

Правда, несколько дней назад Литва также получила свой «набор» рекомендаций Moneyval. Среди прочего, речь идет о том, что Литва должна активизировать усилия по предотвращению рисков отмывания денег и финансирования терроризма. На основании результатов проведенной оценки Moneyvalпринял решение о применении процедуры усиленного мониторинга в отношении Литвы.

ЛК, СМИ