В Литве дислоцировано почти 300 французских военных

В Литве дислоцировано почти 300 французских военных, они присоединились к международному батальону НАТО.

Первая группа французских военных прибыла в Литву в конце декабря, а последняя – поздно вечером в среду, сказал BNS представитель французского контингента.

“Весь контингент уже прибыл”, – сказал в четверг BNS майор Муас Мия Арно.

По его словам, в Литву также доставлены четыре танка Leclerc и девять боевых машин пехоты VBCI, а также другая техника.

Французы сформируют в размещенном в прошлом году в Литве натовском батальоне одну из маневренных рот, а также будут служить в единицах боевой поддержки, в штабе батальона.

Армия Франции считается одной из самых хорошо подготовленных в Европе.

По мнению некоторых наблюдателей, направление французских военных в Литву говорит о том, что политика страны активно участвовать в международных операциях себя оправдывает.

По просьбе Франции Литва осенью прошлого года направила 34 своих военнослужащих в Мали, где они охраняют военный лагерь Германии. Литовские инструкторы также обучают местные вооруженные силы в Ираке, Литва также думает направить туда военных Сил спецопераций.

После прибытия французов в батальоне НАТО в Литве будет служить более 1200 военных. Командованием размещенным в Рукле батальоном осуществляет Германия, в его составе также служат бельгийцы, хорваты, люксембуржцы, голландцы и норвежцы.

Международные батальоны НАТО в Эстонии, Латвии, Литве и Польше размещены в прошлом году. Альянс называет это ответом на агрессию России на Украине и повышенную военную активность РФ в регионе Балтийского моря.

BNS

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