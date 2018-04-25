В Литве думают установить уголовную ответственность за незаконное финансирование партий

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В правительстве Литвы достигнуто соглашение о том, что будут выработаны новые поправки, предусматривающие уголовную ответственность за незаконное финансирование партий.

Премьер-министр Саулюс Сквярнялис в среду после заседания кабмина сказал журналистам, что рассматривается возможность установить ответственность «для физических и юридических лиц, которые незаконно пытаются финансировать партии».

«Есть даже предложения установить для таких случаев уголовную ответственность», — сказал премьер.

В среду в кабмине также договорено о том, что в свете проведения в жизнь выводов парламентского расследования о недопустимом влиянии бизнеса на политику все журналисты должны будут подавать декларации имущества, доходов и интересов.

Соответствующие поправки намечается выработать в срочном порядке, они должны быть представлены в правительство в сентябре.

BNS