В Литве испугались шпионажа со стороны китайской Huawei

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Парламентские консерваторы Лауринас Кащюнас и Аудронюс Ажубалис направили в Департамент государственной безопасности запрос с просьбой проверить надежность технологий китайской компании Huawei, которая создает в Литве мобильную связь поколения 5G.

Согласно запросу депутатов, который распространила пресс-служба парламента, китайский производитель, создавая в Литве систему связи следующего поколения, может оставить «дыры», которые дадут возможность контролировать как все переговоры жителей, так и интернет-трафик.

По словам консерваторов, различные страны, в том числе Великобритания, Германия и Норвегия, выразили аналогичную обеспокоенность.

«Не следует отбрасывать возможность, что в технологическом оборудовании Huawei оставлены так называемые дыры, которые в дальнейшем могут быть использованы при попытке подобраться к информации в целях шпионажа или даже саботажа», — заявил Ажубалис.

По мнению Касчюнаса, технологическое оборудование Huawei потенциально может представлять угрозу национальной безопасности страны.

Huawei разрабатывает связь 5G в Литве как подрядчик оператора Telia.

Ранее Национальный центр кибернетической безопасности при Министерстве обороны призвал жителей страны не пользоваться мобильным приложением «Яндекс.Такси», поскольку деятельность компании может «угрожать» национальной безопасности страны. Тогда Ажубалис утверждал, что Россия может воспользоваться приложением, чтобы собирать данные о пользователях и использовать их в «гибридной войне» против Литвы.

Другой «угрозой» для страны власти называли компанию «Лаборатория Касперского». В прошлом году власти Литвы обязали государственные структуры не использовать программное обеспечение этой компании, а также призвали граждан отказаться от антивируса.

В «Лаборатории Касперского» заверили, что компания не занимается кибершпионажем и не оказывает помощь какому-либо государству. По мнению представителей организации, ограничительные меры против них связаны с геополитической напряженностью в мире.

В Литве также не позволили по соображениям безопасности построить крупный дата-центр.

Информация «ЛК», BNS