В Литве какое-то время не будут наказывать компании за распространение журналов с рекламой алкоголя

Литовский Департамент по контролю наркотиков, табака и алкоголя обещает какое-то время не наказывать компании, которые распространяют в Литве зарубежные издания с рекламой алкоголя. Между тем правящие политики планируют рассмотреть средства, которые в дальнейшем разрешат рекламу алкоголя в таких изданиях, однако они намерены сделать это не раньше весны.

Департамент утверждает, что оставляет разумный период времени для того, чтобы распространители зарубежной прессы могли приспособиться к вступившему в Литве с января полному запрету на рекламу алкоголя, однако точные сроки не детализировал.

“Мы терпимо относимся к этому, и издатели, распространители точно не будут наказываться за такие нарушения. В ближайшее время департамент не ставит своей целью и приоритетом отыскивать такие зарубежные издания и наказывать распространителей”, – сказала BNS в понедельник заместитель главы департамента Гражина Белян.

Она прокомментировала это после того, как в социальных сетях появилась информация о том, что распространяющие зарубежные издания компании вырывают страницы в импортированных журналах с рекламой алкоголя или скрывают эту рекламу как-то иначе.

Глава крупнейшей в Литве компании по распространению зарубежных журналов Press Express Вигинтас Барташявичюс сказал BNS, что сейчас во всех поставляемых в магазины компании и ее подписчикам изданиях страницы с рекламой алкоголя вырваны, она зашифрована или заклеена.

Правящие политики и представители оппозиции предлагают разные пути сохранения рекламы алкоголя в распространяемых в Литве зарубежных изданиях.

Председатель Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис призывает Департамент по контролю наркотиков, табака и алкоголя не наказывать распространителей изданий до тех пор, пока парламент на весенней сессии не примет новые поправки к Закону о контроле алкоголя.

Десять парламентских консерваторов в понедельник сообщили, что зарегистрировали проект изменений в Законе о контроля алкоголя, в котором они предлагают предусмотреть исключение из запрета на рекламу алкоголя для импортируемых изданий на зарубежных языках, которые издаются юридическими лицами, зарегистрированными за рубежом.

BNS

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