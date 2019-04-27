В Литве лесные пожары потушены, однако опасность остается высокой

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Бушевавшие на этой неделе в Литве пожары в лесах и на лугах удалось потушить, однако пожароопасность остается высокой, заявил после встречи с главой Департамента противопоражной безопасности и спасения министр внутренних дел Эймутис Мисюнас.

«В данный момент все пожары потушены, ситуации находятся под контролем, однако вызов еще актуален», – заявил министр после состоявшейся в пятницу встречи.

«Причины пожаров — установившаяся теплая и достаточно засушливая погода, высохший поверхностный слой почвы. Однако основной элемент этих бедствий — неосмотрительность, безответственность людей», – сказал временно возглавляющий Департамент противопоражной безопасности и спасения Миндаугас Канапцкас.

В пятницу была объявлена очень высокая пожароопасность, четвертого класса.

Полиция, пограничники наблюдают за ситуацией и сотрудничают с пожарными.

В целом в этом году на открытых территориях возникло 2565 пожаров, выгорело 2602 гектара открытых территорий.

В четверг крупнейшим был пожар в деревне Кракунай Шальчининкского района, где загорелись 14 зданий.

За двое суток в целом в стране сгорели 30 зданий.

По данным лесничества, в лесах пожары в этом году возникают в три раза чаще, чем в прошлом, уже согрело 150 гектаров лесов – в 15 раз больше, чем в прошлом году.

BNS