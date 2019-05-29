В Литве могут ввести платные дороги

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В Литве дорожный сбор на грузоперевозки по федеральным автотрассам был введен в 2007 году. Размер платы зависит от категории транспортного средства и продолжительности использования автодорог. С 2021 года в Литве могут ввести новую систему пользования платными дорогами, которая будет рассчитываться из пройденного транспортным средством расстояния.

Внедрение нового способа оплаты оценивают в 130 млн евро. Покилометровый тариф принесет в бюджет страны порядка 110 млн евро в год. Содержание системы обойдется правительству в 15,4 млн евро в год.

Планируется, что нововведения будут распространяться на грузовые автомобили весом более 3,5 тонн. Размер тарифа власти хотят установить в зависимости от категории автомобиля и его класса экологичности.

Пока неясно, как будет производиться подсчет пройденного пути. Авторы законопроекта предложили использовать навигаторы или установить турникеты. Объявим конкурс, посмотрим, какой способ будет выгоднее в экономическом плане, отметили вице-министр транспорта и коммуникаций Паулюс Мартинкус и врио главы Литовской дирекции автомобильных дорог Виталий Андреев.

Сейчас в Литве расчет за пользование платными дорогами осуществляется с помощью виньеток.

Их стоимость зависит от времени действия: на 1 день — 6 евро, 7 дней — 14 евро, 1 месяц — 28 евро, 1 год — 304 евро. Система предусмотрена для грузового автотранспорта и автобусов. Закон об отмене виньеток на данный момент находится на обсуждении. Такой способ оплаты предлагается упразднить с 31 декабря 2022 года. По подсчетам специалистов, виньетки ежегодно приносят в госбюджет 43 млн евро.

Введение платы за километраж будет справедливым, считает президент Литовской национальной ассоциации перевозчиков Эрландас Микенас. Эксперт отметил, что наибольшие проблемы ожидают литовских перевозчиков, которым станет сложнее конкурировать с транспортными компаниями из других стран.

Согласно подсчетам, система виньеток ежегодно приносит в бюджет 43 млн евро, а новая система будет давать порядка 110 млн евро (содержание самой системы будет стоить 15,4 млн в год).

В Литве планируют ввести новую систему виньеток e-tolling, она будет распространяться на всех перевозчиков: как на местных, так и на тех, кто зарегистрирован за рубежом, если их тоннаж превышает 3,5 т.

Плата будет зависеть от категории автомобиля и уровня количества вредных выхлопов.

Будут выделены евро-классы. Чем меньше автомобиль загрязняет окружающую среду, тем меньше будет плата.

Согласно подсчетам, после внедрения новой системы увеличится плата за перевозку, значит, и цены на перевозимые товары.

Президент Литовской ассоциации логистических компаний Антанас Шимялис подтвердил, что с ведомствами этот вопрос еще не обсуждался, только информировали о грядущих переменах. По его словам, система может принести пользу, но может означать новое налоговое бремя для бизнеса и населения, ведь не секрет, что расходы на транспорт сказываются на окончательной цене товаров.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ