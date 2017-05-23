В Литве на пять лет продлен срок службы профессиональных военных

Военные на профессиональной военной службе в Литве смогут служить примерно на пять лет дольше, чем до сих пор.

Во вторник сейм принял соответствующие поправки к законам, за них проголосовали 96 членов сейма, против не было ни одного, один политик воздержался.

По законам унтер-офицеры, младшие и старшие офицеры будут уходить в запас в 56 лет, профессиональные военные, которые занимают должности военных специалистов – в 60 лет, военные капелланы – в 65 лет. Сейчас возраст выхода в запас на пять лет меньше.

“Система обороны сталкивается с большой нехваткой персонала. Только на 25 октября прошлого года в армии не хватало более 300 офицеров”, – сказала поддержавшая проект член сейма, экс-министр обороны Раса Юкнявичене.

Другой экс-министр обороны, социал-демократ Юозас Олякас подчеркнул, что нерационально так рано отправлять в запас офицеров с ценным опытом. Тем более, что подготовка офицера обходится государству довольно дорого.

“Наши офицеры и солдаты моложе, если сравнить с военными других государств”, – сказал он.

Военные и военные моряки, как и сейчас, смогут служить до 40 лет.

Сейчас большая часть военных может служить до 35–53 лет в зависимости от военного звания, а военные специалисты – до 55–65 лет в зависимости от специальности. Офицеры уходят в запас преимущественно в 36–45 лет, не дожидаясь окончательного возрастного предела выхода в запас, из опасений, что позже им не удастся интегрироваться в гражданский рынок труда.

BNS

Метки: военные, Литва