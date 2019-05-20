В Литве началось досрочное голосование на выборах в ЕП и во II туре выборов президента

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В понедельник в литовских самоуправлениях началось досрочное голосование во втором туре президентских выборов и на выборах в Европарламент.

Досрочное голосование в мэриях продлится с понедельника по пятницу, ежедневно с 8 до 20 часов.

За президентский пост во втором туре борются бывший министр финансов, кандидат консерваторов и член сейма Ингрида Шимоните, а также экономист Гитанас Науседа, которые в первом туре получили более 30% голосов.

Один из них сменит Далю Грибаускайте, руководящую страной с 2009 года.

В начале голосования в мэриях Вильнюса и Каунаса было меньше людей, чем во время досрочного голосования в первом туре.

Работающий в сфере информационных технологий 26-летний Каролис Ругинис сообщил BNS, что голосовал за Г. Науседу, поскольку он лучше разбирается в макроэкономике и сможет сплотить политиков по причине того, что является независимым кандидатом.

«Я выбрал согласно своим ценностным установкам, и, поскольку этот кандидат отвечает этим критериям, голосовал за него», – сказал голосовавший в Вильнюсе К. Ругинис.

Голосовавший в Каунасе 5—летний Кястутис выбрал И. Шимоните.

«Я люблю женщин, но не только по этому — я консерватор», – сказал мужчина, работающий в технической сфере и отказавшийся назвать свою фамилию.

В выборах в Европарламент участвуют 16 списков кандидатов, выдвигаемых партиями и общественными комитетам. В целом Литва выберет 11 европарламентарев.

Голосование в специальных почтовых отделениях, то есть в армии, в больницах, в домах опеки, в местах лишения свободы состоится со среды по пятницу.

Голосование на дому намечено на пятницу и субботу. На дому могут голосовать избиратели, достигшие 70 лет, которые по причине своего здоровья не могут прибыть на избирательный участок.

В день выборов, в воскресенье, избирательные участки будут открыты с 7 до 20 часов.

BNS