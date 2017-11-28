В Литве начинается чековая лотерея

Во вторник в Литве начинается чековая лотерея. Первые ее победители будут объявлены через неделю на телеканале LNK.

На специальном сайте лотереи со вторника жители смогут зарегистрировать чеки кассовых аппаратов, полученные за услуги питания, ремонта, парикмахеров и прочие услуги, а также товары, приобретенные на рынках. Позднее в лотерею будут вовлечены и другие сектора.

В лотерее можно будет выиграть 10 призов по 200 евро, а ежемесячно – один приз в 5 тыс. евро. Годовой призовой фонд лотереи составит около 173 тыс. евро.

Подобные лотереи и их различные вариации проводятся в Хорватии, Грузии, Португалии, Польше.

BNS

Метки: Литва, чековая лотерея